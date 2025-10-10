ABD Başkanı Donald Trump'ın istediğini pek çok kez dile getirdiği Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado oldu.

Norveç Nobel Komitesi, açıklamasında Machado'nun "Venezuela halkının demokratik hakları için hiç durmadan çalışması ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş için mücadele etmesi nedeniyle ödüle layık görüldüğünü" bildirdi.

TRUMP, KENDİSİNİ ADAY GÖSTERMESİ İÇİN LİDERLERİ TEŞVİK ETMİŞTİ

Yedi savaş bitirdiğini ve İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağladığını söyleyen Trump, Nobel Barış Ödülü'nü en çok kendisinin hak ettiğini birçok kez söyledi.

Bu süreçte Azerbaycan, İsrail ve Pakistan gibi birçok ülke Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.

TRUMP’IN ÖVGÜLER YAĞDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Nobel Barış Ödülü’nü almayı çok istediğini her fırsatta dile getiren Trump’ın ödülü alan Machado’ya övgü yağdırdığı ortaya çıktı. Trump, Ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Machado ile birlikte muhalefetin başkan adayı olan Gonzalez’in düzenlediği protestolarda Venezuela halkının sesini duyurmaya çalıştıklarının altını çizdi. Trump ayrıca, ABD’de yaşayan Venezuelalıların muhalif liderlere güçlü şekilde destek verdiğini vurgulamıştı.

SEÇİMLERİ BOYKOT ETMİŞLERDİ

Venezuela’da muhalefetin öne gelen isimlerinden olan Machado liderliğindeki Demokratik Birlik Platformu 27 Mayıs’ta seçimleri boykot etmişti. Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki koalisyonun kazandığı açıklanan seçimlerle ilgili 58 yaşındaki siyasetçi şöyle konuşmuştu:

“Koşullar yok, güvenceler yok, hakem yok. O halde seçim de yok. Bu iktidarın yetkisi 28 Temmuz’da halk tarafından elinden alınmıştı. Çoğunluk oy kullanmadı ve artık kimse inanmıyor.”

Machado, Venezuela’da Maduro yönetimine karşı yaptığı sert muhalefetle biliniyor. Venezuelalı aktivist ve siyasetçi hem Biden’ın hem de Trump’ın desteğini ve sempatisini kazanmıştı.