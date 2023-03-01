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  • Nöbete giderken aldığı ekmekler ortada kaldı. Çatıdan başına buz düşen güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Nöbete giderken aldığı ekmekler ortada kaldı. Çatıdan başına buz düşen güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Erzurum'da gece nöbetine gitmek için yola çıkan özel güvenlik görevlisi İlhami Demirtaş (50), çatıdan başına buz kütlesi düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 21:43
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Nöbete giderken aldığı ekmekler ortada kaldı. Çatıdan başına buz düşen güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Nöbete giderken aldığı ekmekler ortada kaldı. Çatıdan başına buz düşen güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
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DHA'nın haberine göre; Olay, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'nde meydana geldi.

Atatürk Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 4 çocuk babası İlhami Demirtaş, gece nöbetine gitmeden önce marketten 3 ekmek alıp, otobüs durağına yürümeye başladı.

Bu sırada Demirtaş'ın başına, 11 katlı binanın çatısından büyük bir buz kütlesi düştü.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Demirtaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Demirtaş'ın cenazesi, bugün ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verilecek.

Öte yandan olaydan sonra bina çatısındaki buz kütleleri temizlenirken, Demirtaş'ın aldığı ekmeklerin kenara bırakıldığı görüldü.

 

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