Nöbete giderken aldığı ekmekler ortada kaldı. Çatıdan başına buz düşen güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre; Olay, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'nde meydana geldi.
Atatürk Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 4 çocuk babası İlhami Demirtaş, gece nöbetine gitmeden önce marketten 3 ekmek alıp, otobüs durağına yürümeye başladı.
Bu sırada Demirtaş'ın başına, 11 katlı binanın çatısından büyük bir buz kütlesi düştü.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Demirtaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Demirtaş'ın cenazesi, bugün ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verilecek.
Öte yandan olaydan sonra bina çatısındaki buz kütleleri temizlenirken, Demirtaş'ın aldığı ekmeklerin kenara bırakıldığı görüldü.
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