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Uzaydan Dünya'ya Noel Asteroidi riski

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre, bu tatil sezonunda yaklaşık Özgür Heykeli boyutlarındaki bir asteroidin Dünya'ya yaklaştığı ifade edildi. Dünya'ya tehlike az etmediği duyuruldu.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 16:08
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Noel Asteroidinin tatil sezonunda dünyaya çarpacağı açıklandı

Uzaydan Dünya'ya Noel Asteroidi riski
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Asteroidin 15 Aralık'ta Dünya'dan sadece 6,86,000 km uzaklıktan geçmesi beklendiği ifade edildi. Uzay ajansı, asteroit geçerken Dünya ile arasındaki mesafe iki ay mesafesinin altında olacağını açıkladı.

Güney yarımküredeki ülkeler, bu orta büyüklükteki asteroidi kuzey yarımküredekilere kıyasla daha iyi görebileceklerini ifade etti.. ESA'ya göre 2015 RN35 olarak adlandırılan asteroid, Avrupa'dakiler tarafından yaklaşık 19 Aralık'a kadar gözlemlenebilecek.

ASTEROİDİ GÖRMEK İÇİN EN UYGUN TELESKOPLAR

ESA Gezegen Savunması Başkanı Richard Moissl konuyla ilgili ayrıntıları paylaşarak, "60-140 metre çapındaki bu orta büyüklükteki asteroit 15 Aralık'ta Dünya'nın yakınından geçecek ve dünyanın dört bir yanındaki amatör astronomlar tarafından görülebilecek. Onu tespit etmek için #ESAChristmasAsteroid ile çekişmeye katılın" dedi.

Öte yandan, parlak olmadığı için asteroidi tespit etmenin zor olabileceği belirtildi. ESA'ya göre, Noel asteroidini tespit etmek için 30 cm ve daha büyük teleskopların işe yarayabileceği aktarıldı.

DÜNYA İÇİN TEHLİKE ARZ ETMİYOR

ESA'dan yapılan açıklamada, bu asteroidin özellikle ilginç olduğu çünkü hakkında çok fazla şey bilinmediği belirtildi. "Neyden yapıldığını, tam olarak ne kadar büyük olduğunu, kendi ekseni etrafında dönüp dönmediğini ve hatta yörüngesini bile bilmiyoruz" diyen ESA, bunun gibi Dünya'ya yakın asteroitlerin "potansiyel olarak tehlikeli nesnelerin bileşimi ve yörüngesi hakkında önemli bilgiler" sunması açısından önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Asteroidin Dünya'ya çarpma olasılığının önümüzdeki yüz yıl içinde sıfır olacağı tahmin ediliyor.

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