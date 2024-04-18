Norveç Varlık Fonu milyarca dolar kâr etti

Norveç Varlık Fonu tarafından yapılan açıklamada, 2024’ün ilk çeyreğinde fonun genel yatırım getirisinin yüzde 6,3 olduğu, bunun da 1,2 trilyon Norveç kronuna (109 milyar dolar) denk geldiği aktarıldı.

Yapılan açıklamada, fonun ana varlık sınıfı olan Borsa portföyünün ise yaklaşık yüzde 9,1 değerlendiği belirtilerek, fonun piyasa değerinin 31 Marttan bu yana 17,719 trilyon Norveç kronu (1 trilyon 610 milyar dolar) olduğu aktarıldı.

Norveç Varlık Fonu, 2024’ün ilk çeyreğinde sabit getirili menkul kıymet yatırımlarından yüzde 0,4, borsada işleme alınmayan gayrimenkul yatırımlarından ise yüzde 0,5 zarar belirtti.

Söz konusu açıklamada, fonun portföy dağılımının, yüzde 72,1 hisse senetleri, yüzde 26 sabit getirili menkul kıymetler, yüzde 1,8 gayrimenkul yatırımları ve yüzde 0,1 halka arz olmayan yenilenebilir enerji altyapı yatırımları kapsamında olduğu aktarıldı.

Fonun Yatırım Yönetimi Başkan Yardımcısı Trond Grande, incelemesiğnde "Hisse senedi yatırımlarımız ilk çeyrekte özellikle teknoloji sektörünün etkisiyle çok güçlü bir getiri elde etti" ifadelerine yer verdi.