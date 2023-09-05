Norveç ve İsviçre'ye sığınma başvurularında rekor artış

Editör: Özlem Kıral

Avrupa Birliği Mülteciler Ajansı (AUEA), 5 Eylül Salı günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ülkeleri, Norveç ve İsviçre'de 2023 yılının ilk yarısında kaydedilen sığınma başvurularının 2022 yılının ilk altı ayına göre %28 arttığını duyurdu.

"Mevcut trendlere göre yıl sonuna kadar başvuruların 1 milyonu aşabileceği" tahminine göre, Ocak ile Haziran ayı sonu arasında bu 29 ülkeye yaklaşık 519.000 sığınma başvurusu yapıldı. Başvuruların %44'ünü oluşturan başlıca başvuru sahipleri Suriyeliler, Afganlar, Venezuelalılar, Türkler ve Kolombiyalılar.

İlk yarıyıl için talep, 2015-2016'dan bu yana yılın bu dönemindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Özellikle Suriye'deki çatışmaların çıkmaza girmesi nedeniyle Avrupa'ya mülteci akını sırasında, sığınma başvurularının sayısı 2015'te 1,3 milyona, 2016'da ise 1,2 milyona ulaşmıştı. 2022'de bu sayı 994.945'ti.