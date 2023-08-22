Noter nasıl olunur? Noter olma şartları neler?

Üniversite sınavına giren adaylar YKS tercihleri esnasında alanlarına göre uygun meslekleri araştırıyor. Meslek seçimlerinde öne çıkan mesleklerden biri de noter. Peki, noter nasıl olunur? Noter olma şartları neler?

Noter nasıl olunur? Noter olma şartları neler?

Meslek seçimlerinde en çok merak edilen mesleklerden biri de noter. Üniversite için tercih yapacak adaylar mali noterlik mesleğine dair pek çok ayrıntıyı merak ediyor. Peki, noter nasıl olunur? Noter olma şartları neler?

NOTER KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Resmi ve önemli bir kurum olarak öne çıkması sebebiyle noter olmak için gerekli kriterler tamamlanır. Bu bağlamda kişinin avukatlık stajını tamamlamış ve avukatlık ruhsatı almış olması gerekir. Daha sonra Adalet Bakanlığı bünyesinde noter olmak amaçlı başvuru yapılır. Noter belgesi alınması ile beraber ayrıca noter konusunda staj yapmak gerekir. Bunun sonucunda kişi noter olarak ülkenin farklı yerlerinde görevini yerine getirebilir. Özellikle bir Kamu hizmeti olması ile beraber önemli bir meslek grubu olduğunu söylemek mümkündür.

NOTER NASIL OLUNUR?

Noter olabilmek için öncelikle ilgili eğitimi üniversite bölümü kapsamında almak gerekir. Bu bağlamda avukatlık mesleği doğrultusunda avukatlık stajının tamamlanması önemlidir. Hemen arkasında avukatlık ruhsatı alması ile birlikte Adalet Bakanlığı bünyesinde başvuru yapılır. Yapılan başvuru kapsamında noter belgesi gerekli şartlar ve koşullar eşliğinde alınır. Hemen arkasından noterlik stajının tamamlanmış olması bu konuda ön plana çıkar. Noter tasdik belgesi alınması ile birlikte kişi bu mesleği yapma imkanına elde eder.

NOTER OLMA ŞARTLARI NELER?

Öncelikle noter olmak adına bu işin eğitimini almak önemlidir. Özellikle avukatlık lisansı ve avukatlık stajı en önemli husustur. Çünkü noter olmak için Adalet Bakanlığı bünyesinde başvuru yapabilmek amaçlı avukatlık lisansını almış olmak gerekir. Daha doğrusu avukatlık stajı ile birlikte ruhsatın alınması önemlidir. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti kanunu kapsamında gerekli koşul ve şartların tamamlanması vatandaşlık olarak öne çıkar. Noter tasdik belgesini almış olan kişi bundan sonra başvuru üzerinden noter olma hakkını kullanabilir.

NOTER BELGESİ NASIL ALINIR?

Avukatlık stajı ve ruhsatı ile beraber noter olmak isteyen kişiler Adalet Bakanlığı bünyesinde başvuru yapar. Gerekli olan belgeler, beyannameler ve dilekçe bizzat genel müdürlüğe ulaştırılmalıdır. Aynı zamanda Cumhuriyet başsavcılığını da ilgili belgeler ulaştırılabilir. Bununla beraber gerekli belgeler alternatif olarak e-posta yoluyla da gönderilebilir. Bu kriterlerin tamamlanması ile beraber gerekli incelemelerin ardından kişi noter tasdik belgesini almaya hak kazanır. Bundan sonra farklı noter bölgeleri adına başvuru gerçekleşir. Başvurunun olumlu çıkması ile beraber noter belgesi kapsamında kişi ya da kişiler görevini yapmaya başlar.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Son Haberler
Komiser nasıl olunur? Komiser olma şartları neler? Keşfet
Komiser nasıl olunur? Komiser olma şartları neler?
Beton mikseri yolcu otobüsü ve ambulansa çarptı: 14 yaralı Güncel
Beton mikseri yolcu otobüsü ve ambulansa çarptı: 14 yaralı
280 yıl önce Rusya'dan gelen Kazak tohumları sayesinde tarladan bereket fışkırıyor Güncel
280 yıl önce Rusya'dan gelen Kazak tohumları sayesinde tarladan bereket fışkırıyor
Öksürük şurubunu içen 80'den fazla çocuk öldü Sağlık
Öksürük şurubunu içen 80'den fazla çocuk öldü
Fatih Altaylı'dan büyük suçlama. Acun Ilıcalı anında cevap verdi Güncel
Fatih Altaylı'dan büyük suçlama. Acun Ilıcalı anında cevap verdi
Ukrayna F-16'ların teslimat tarihini açıkladı Dünya
Ukrayna F-16'ların teslimat tarihini açıkladı
İsmail Hacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi de ünlü çıktı. Meğer herkes tanıyormuş Magazin
İsmail Hacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi de ünlü çıktı. Meğer herkes tanıyormuş