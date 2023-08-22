Meslek seçimlerinde en çok merak edilen mesleklerden biri de noter. Üniversite için tercih yapacak adaylar mali noterlik mesleğine dair pek çok ayrıntıyı merak ediyor. Peki, noter nasıl olunur? Noter olma şartları neler?

NOTER KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Resmi ve önemli bir kurum olarak öne çıkması sebebiyle noter olmak için gerekli kriterler tamamlanır. Bu bağlamda kişinin avukatlık stajını tamamlamış ve avukatlık ruhsatı almış olması gerekir. Daha sonra Adalet Bakanlığı bünyesinde noter olmak amaçlı başvuru yapılır. Noter belgesi alınması ile beraber ayrıca noter konusunda staj yapmak gerekir. Bunun sonucunda kişi noter olarak ülkenin farklı yerlerinde görevini yerine getirebilir. Özellikle bir Kamu hizmeti olması ile beraber önemli bir meslek grubu olduğunu söylemek mümkündür.

NOTER NASIL OLUNUR?

Noter olabilmek için öncelikle ilgili eğitimi üniversite bölümü kapsamında almak gerekir. Bu bağlamda avukatlık mesleği doğrultusunda avukatlık stajının tamamlanması önemlidir. Hemen arkasında avukatlık ruhsatı alması ile birlikte Adalet Bakanlığı bünyesinde başvuru yapılır. Yapılan başvuru kapsamında noter belgesi gerekli şartlar ve koşullar eşliğinde alınır. Hemen arkasından noterlik stajının tamamlanmış olması bu konuda ön plana çıkar. Noter tasdik belgesi alınması ile birlikte kişi bu mesleği yapma imkanına elde eder.

NOTER OLMA ŞARTLARI NELER?

Öncelikle noter olmak adına bu işin eğitimini almak önemlidir. Özellikle avukatlık lisansı ve avukatlık stajı en önemli husustur. Çünkü noter olmak için Adalet Bakanlığı bünyesinde başvuru yapabilmek amaçlı avukatlık lisansını almış olmak gerekir. Daha doğrusu avukatlık stajı ile birlikte ruhsatın alınması önemlidir. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti kanunu kapsamında gerekli koşul ve şartların tamamlanması vatandaşlık olarak öne çıkar. Noter tasdik belgesini almış olan kişi bundan sonra başvuru üzerinden noter olma hakkını kullanabilir.

NOTER BELGESİ NASIL ALINIR?

Avukatlık stajı ve ruhsatı ile beraber noter olmak isteyen kişiler Adalet Bakanlığı bünyesinde başvuru yapar. Gerekli olan belgeler, beyannameler ve dilekçe bizzat genel müdürlüğe ulaştırılmalıdır. Aynı zamanda Cumhuriyet başsavcılığını da ilgili belgeler ulaştırılabilir. Bununla beraber gerekli belgeler alternatif olarak e-posta yoluyla da gönderilebilir. Bu kriterlerin tamamlanması ile beraber gerekli incelemelerin ardından kişi noter tasdik belgesini almaya hak kazanır. Bundan sonra farklı noter bölgeleri adına başvuru gerçekleşir. Başvurunun olumlu çıkması ile beraber noter belgesi kapsamında kişi ya da kişiler görevini yapmaya başlar.