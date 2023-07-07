Noter, pasaport, vize harçlarından, cep telefonu vergilerine kadar büyük zam

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) oranı artırıldı.

Ekonomide gelir arttırmaya yönelik kararlar arda arda geliyor. Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18’lik KDV, yüzde 20'ye; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8’lik KDV ise yüzde 10’a çıkarıldı.

2002 yılından bu yene KDV ilk kez artırıldı. Ayrıca harçlardaki %50 artış, pasaport, noter ücreti gibi işlemlerin fiyatlarını artırıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek karar 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

HARÇLARDA YÜZDE 50 ARTIŞ

492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

Trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' ise yapılan artıştan hariç tutuldu.

Ayrıca tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BMSV) yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

ŞANS OYUNLARINDA ARTIŞ

Öte yandan at yarışlarında yüzde 14, vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10 ve diğer şans oyunlarında yüzde 20 oranında artış yapıldı.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFONLARIN HARCINDA ARTIŞ

Böylelikle "Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı", 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseltildi.