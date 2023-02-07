7 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • NTV vatandaşlar "yardım zayıf" deyince önce sesi kıstı sonra yayını sonlandırdı

NTV vatandaşlar "yardım zayıf" deyince önce sesi kıstı sonra yayını sonlandırdı

NTV canlı yayınında vatandaşların, ‘Yardım zayıf’ dediği anda önce ses kısıldı, sonra yayın sonlandırıldı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 16:51
Takip Et

NTV Kahramanmaraş'ta vatandaşlar yardım zayıf deyince önce sesi kıstı sonra yayını sonlandırdı

NTV vatandaşlar ''yardım zayıf'' deyince önce sesi kıstı sonra yayını sonlandırdı
+
Aa
-

NTV canlı yayınında muhabir Yağız Şenkal’ın deprem bölgesi Kahramanmaraş’taki son durumu aktardığı sırada vatandaşların, ‘Yardım zayıf’ demesi üzerine önce ses kısıldı, sonra yayın sonlandırıldı.

Yağız Şenkal, “Hasarın en yoğun olduğu cadde bu cadde” diyerek Kahramanmaraş’taki son durumu dile getirirken vatandaşlar “Yardım zayıf” sözleriyle tepki gösterdi.

Şenkal, “İnsanlar tepkililer yardımların yeterli olmadığını belirtiyorlar” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin duyulması üzerine NTV’de önce ses kısıldı ardından yayın sonlandırıldı.

KAHRAMANMARAŞ’TA SON DURUM

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle, merkezde yıkılan binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Pınarbaşı-Göksun arasındaki bölümünde tır geçişine izin verilmiyor.

Yolun Göksun-Kahramanmaraş bölümü ise tüm araçlara kapatıldı.

Ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışma yapıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Vay
7.02.2023 17:25
Tuz kokmuş  
 
Aeg49
7.02.2023 17:11
Gerçekleri duymaktan ve duyurmaktan korkuyorsanız,neden gidiyorsunuz ne yaparsanız yapın bunların hesabını hepinize ödetecegiz,yapmasak yuh olsun bize.  
 
Gelecek
7.02.2023 17:09
Ntv seni unutmadık sustuğumuza bakma zaman gelir  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
1
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
2
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
3
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
4
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
5
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
6
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
7
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
﻿Birleşmiş Milletler yardım kampanyası başlattı
﻿Birleşmiş Milletler yardım kampanyası başlattı
﻿Birleşmiş Milletler yardım kampanyası başlattı
﻿KKTC'de ulusal yas nedeniyle eğlence yerlerinde müzik yayını yasaklandı
﻿KKTC'de ulusal yas nedeniyle eğlence yerlerinde müzik yayını yasaklandı
﻿KKTC'de ulusal yas nedeniyle eğlence yerlerinde müzik yayını yasaklandı
﻿İskenderun Limanı'nda yangın devam ediyor
﻿İskenderun Limanı'nda yangın devam ediyor
﻿İskenderun Limanı'nda yangın devam ediyor
﻿Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı
﻿Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı
﻿Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.