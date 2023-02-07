NTV vatandaşlar ''yardım zayıf'' deyince önce sesi kıstı sonra yayını sonlandırdı

NTV canlı yayınında muhabir Yağız Şenkal’ın deprem bölgesi Kahramanmaraş’taki son durumu aktardığı sırada vatandaşların, ‘Yardım zayıf’ demesi üzerine önce ses kısıldı, sonra yayın sonlandırıldı.
Yağız Şenkal, “Hasarın en yoğun olduğu cadde bu cadde” diyerek Kahramanmaraş’taki son durumu dile getirirken vatandaşlar “Yardım zayıf” sözleriyle tepki gösterdi.
Şenkal, “İnsanlar tepkililer yardımların yeterli olmadığını belirtiyorlar” ifadelerini kullandı.
Bu sözlerin duyulması üzerine NTV’de önce ses kısıldı ardından yayın sonlandırıldı.
KAHRAMANMARAŞ’TA SON DURUM
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle, merkezde yıkılan binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Pınarbaşı-Göksun arasındaki bölümünde tır geçişine izin verilmiyor.
Yolun Göksun-Kahramanmaraş bölümü ise tüm araçlara kapatıldı.
Ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışma yapıyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.