Nüfus müdürlükleri hafta sonunda seçim mesaisi yapacak

Nüfus müdürlükleri, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçiminde oy kullanacak vatandaşların T.C. Kimlik Kartı talepleri için 13-14 Mayıs'ta açık olacak.

Nüfus müdürlükleri hafta sonunda seçim mesaisi yapacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ), nüfus müdürlüklerinin seçim mesaisi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak vatandaşların T.C. Kimlik Kartı talepleri için nüfus müdürlüklerinin 13-14 Mayıs'ta açık bulundurulacağı, işlemlerin randevusuz olarak yapılacağı belirtildi.

T.C. NUMARALI KİMLİKLER DE GEÇERLİ OLACAK

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

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