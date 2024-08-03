Nüfusu 33 binden 350 bine çıktı

Balıkesir'in 33 bin nüfuslu Erdek ilçesinde, yaz aylarında nüfus 10 kat artarak 350 bine ulaşıyor. İlçede otel ve pansiyonlar tamamen doldu.

Erdek ilçesi, her yıl yaz aylarında tatilcilerin akınına uğruyor. Denizi, kumu, güneşi ve eğlencesiyle özellikle İstanbul ve Bursa'da yaşayanların uğrak noktası olan Erdek’in 33 bin olan nüfusu, tatilcilerin gelmesiyle birlikte, her sene 350 bine ulaşıyor.

Kamp ve karavan tutkunlarının da tercihi olan ilçede, İller Bankası’ndan alınan pay nedeniyle, turistlere hizmet verme noktasında sıkıntı yaşadıklarını belirten Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, “Erdek'in kış nüfusu 33 bin. Yazın da 10 kat artıyor. Hemen hemen 300 ile 350 bin arasında nüfusumuz oluyor. Bu da bizim için bayağı sıkıntılar doğuruyor. Çünkü biz İller Bankası'ndan 33 bin nüfusa göre pay alıyoruz. Fakat şu anda 350 bin kişiye hizmet ediyoruz" dedi.

"TURİSTE HİZMETTE SIKINTI YAŞANIYOR"

Karışık "Turizm beldelerine, yaz nüfusları ile kış nüfuslarını birleştirip, bölmeleri lazım. Payı da ona göre vermeleri lazım. Turizm bölgelerindeki belediyeler, gelen turiste hizmet açısından sıkıntı çekiyorlar" ifadelerini kullandı.