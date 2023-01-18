﻿Nuh Naci Yazgan Üniversitesi akademik personel alacak

Resmi Gazete'de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan habere göre:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. ilana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgesi, adli sicil belgesi veya adayın beyanı, iki adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan 4 takım dosyayı ilgili dekanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.

idarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilecektir.

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. internet üzerinden başvurular kabul edilmez.