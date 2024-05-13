Nükhet Duru’dan tayt çıkışı: Temizlik yaparken giyersin

Kaynak: Haber Merkezi
Nükhet Duru’dan tayt çıkışı: Temizlik yaparken giyersin
Tayt çıkışıyla çok konuşulan Nükhet Duru, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

2022’de bir giyim markasının Çırağan Sarayı'nda yapılan defilesine giden ünlü şarkıcı Nükhet Duru, burada yaptığı tayt açıklamasıyla gündem olmuştu.

69 yaşındaki ünlü şarkıcı "Herkes sevdiği, istediği kıyafeti giyebilir ama tayta bir 'Dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum" demiş ve bazı kesimlerden tepki görmüştü.

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Son olarak Nişantaşı'nda objektiflere takılan ünlü şarkıcıya seneler önce söylediği bu sözler tekrar hatırlatıldı.

"TAYT, KIYAFET DEĞİL"

Nükhet Duru "Tayt bir kıyafet değil, spor bir şey. Hâlâ tayta karşıyım. Pilates yaparken ya da evde temizlik yaparken giyersin" dedi.

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Ünlü şarkıcı "Nasıl böyle genç kalıyorsunuz?" sorusuna da "Bol bol kahkaha atın iyi şeyler düşünün" diyerek cevap verdi.

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