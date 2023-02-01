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Nükleer denizaltının bozulan parçaları bakın nasıl tamir edilmiş. Skandal olay kontrollerde fark edildi

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, nükleer denizaltının bozulan parçalarının yapıştırıcıyla tamir edildi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 14:35
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Nükleer denizaltının parçaları yapıştırıcıyla tamir edildi. Skandal olay

Nükleer denizaltının bozulan parçaları bakın nasıl tamir edilmiş. Skandal olay kontrollerde fark edildi
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Haber3’te yer alan bilgilere göre, İngiltere medyasında yer alan habere göre, 88 milyon sterlinlik bir nükleer denizaltının bozulan parçaları değiştirilmedi, bunun yerine süper yapıştırıcıyla yapıştırıldı.

Savunma Bakanı Ben Wallace, Trident nükleer denizaltılarından birinin rutin bir teftişinde tuhaf bir şekilde başarısız onarım çalışmalarına dair kanıtlar bulunduğunun açıklamasının ardından acil bir soruşturma çağrısı yaptı.

Sivil müteahhitler, 2015 yılında Trident füzeleri taşıyan HMS Vanguard'da nükleer reaktör odası çalışması yürütmüştü.

Onarım ekibinin HMS Vanguard'ın nükleer reaktöründeki soğutma borularını bir arada tutmak için kullanılan birkaç kırık cıvata başını sabitlemek için, civata değiştirmek yerine süper yapıştırıcı kullandıkları iddia ediliyor.

REAKTÖRÜN ERİMESİNİ ENGELLEYEN CİVATALAR YAPIŞTIRILDI

The Sun, reaktörün erimesini önleyen soğutma sıvısı borularında izolasyonu yerinde tutan en az yedi cıvatanın bu şekilde tamir edildiğini iddia etti.

Felakete yol açabilecek onarımlar, bu ayın başlarında, reaktörün maksimum güçte planlanan ilk ateşlemesinden önceki rutin bir kontrol sırasında cıvatalardan birinin düşmesiyle fark edildi.

Olayın savunma yetkilileri arasında öfkeye yol açtığı bildirildi.

The Sun, Wallace'ın acil bir toplantı talep ettiğini ve soruşturma ile birlikte gelecekteki çalışmalar hakkında güvence talep ettiğini yazdı.

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devran
1.02.2023 15:32
Tükürükle yapıştırsalardı ya. daha sağlam oluyprdu.Bakın ve bilin ki İngiliz bu yapıştırıcıyı piyasaya sürecektir.  
 
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