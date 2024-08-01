Nükleer tesislerle ilgili yönetmelikler Resmi Gazete’de

Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Nükleer Tesislerde Bağımsız Gözetim Faaliyetleri, Tedarik Zinciri ve Yetkilendirmeler Yönetmeliklerinde önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Bu değişikliklerle, nükleer tesislerin bağımsız gözetim faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi, tedarik zinciri süreçlerinin daha şeffaf hale getirilmesi ve yetkilendirme işlemlerinin standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Yeni yönetmelikler, bağımsız denetim hizmeti verecek kuruluşların ve şirketlerin sorumluluk alanlarını genişletirken, tedarikçilerin uygunluk kriterlerini ve yetkilendirme prosedürlerini detaylandırıyor.