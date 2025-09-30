Numan Kurtulmuş İmralı sürecinde merak edileni ilk kez açıkladı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan açılım sürecinin komisyon perdesi devam ediyor. Komisyon sürecine dair son yaşananları Meclis başkanı Numan Kurtulmuş değerlendirdi. Kurtulmuş, İmralı’ya komisyon tarafından bir ziyaret olup olmayacağına yanıt verdi. DEM’e yol gösteren Kurtulmuş, "Bu konu komisyonun gündemine gelir, beşte üç çoğunlukla olur çıkarsa bu konu gündeme alınabilir” dedi.

"ESAS ZOR KISIM SUÇA BULAŞMIŞ"

Hürriyet yazarı Hande Fırat’a konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon ve infaz yasası üzerinden çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, komisyonda alınacak "esas zor kararı" da açıkladı. Kurtulmuş, “Esas zor kısım suça bulaşmış, ağır cezalar almış kişilerle ilgili ne tür düzenlemeler yapılabilir; şu aşamada bu konu hakkında somut bir şey söylemek istemiyorum” dedi.

"BEŞTE ÜÇ ÇOĞUNLUKLA OLUR ÇIKARSA BU KONU GÜNDEME ALINABİLİR"

İmralı’ya komisyon tarafından bir ziyaret olup olmayacağına cevap veren Kurtulmuş, kararı komisyona atıp, yol önerdi. Kurtulmuş, "İmralı kendi görüşlerini kendisini çok sıkça ziyarete giden İmralı Heyeti üzerinden zaten dile getiriyor. Ayrıca avukatları üzerinden de siyasete, sürece ilişkin görüşlerini dile getiriyor. Bu konu komisyonun gündemine gelir, beşte üç çoğunlukla olur çıkarsa bu konu gündeme alınabilir. Ama şu aşamada henüz böyle bir konu gündeme gelmedi” ifadelerini kullandı.