Numan Kurtulmuş tarih verdi! Komisyon sonlanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm süreci ve sürece yönelik Meclis'te kurulan komisyona ilişkin açıklama yaptı.

Komisyonun varoluş sebebinin örgütün feshini ilan etmesi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, geri kalan adımların atılması için bu sürecin tamamlandığının görülmesi, bunun tespiti ve tescilinin şart olduğunu vurguladı.

"YIL SONUNA ÇALIŞMALAR SONLANACAK"

Örgütün süratle silah bırakma ve kendisini feshetme sürecini hızlandırması gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, "Komisyonun hemen kuruluşunda aldığımız karar, 31 Aralık 2025'te komisyon çalışmalarını sonlandırması. Eğer gerekirse ikişer ay süreyle uzatılabilir" değerlendirmersini yaptı.

Komisyon üyelerinin belirli teklifler sunduğunu aktaran Kurtulmuş, "Burada herkes komisyonun üyesi, teklifler geliyor, teklifler olgunlaşacak. Ama kararı verecek olan TBMM Genel Kurulu'dur" dedi.

"KOMİSYON ANAYASA HAZIRLAMAYACAK"

Komisyonun herhangi bi yasa veya anayasa hazırlığı yapamayacağını kaydeden Kurtulmuş, "Burası anayasa hazırlayacak komisyon değil. Burada yasa, anayasa hazırlanmayacak. Neler yapılabileceği TBMM'ye hazırlanıp gönderilecek" diye konuştu.

Kurtulmuş, komisyon çalışmalarında hiçbir şekilde "özerklik, bağımsızlık, ayrı bir bölge, Kürtçenin resmi dil olması" gibi taleplerin gündeme gelmediğini vurguladı.