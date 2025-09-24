Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken 'komisyon' açıklaması! Tarih verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın isteğiyle PKK'nın silah bırakmasıyla devam eden 'Terörsüz Türkiye' süreci birçok partiden isimlerin katıldığı, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun toplantılarıyla devam ediyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda bugüne kadar 80 kişinin dinlendiğini belirterek, Ekim ayında Genel Kurul’a sunulacak raporun hazırlandığını kaydetti.

'DİSİPLİNLİ BİR SÜREÇ YÜRÜTTÜK'

Toplantıların geldiği noktayı anlatan Kurtulmuş, komisyonda 50 saatten fazla görüşme yapıldığını ve 830 sayfaya ulaşan tutanaklar hazırlandığını aktardı.

"RAPOR HAZIRLANACAK"

"Şimdi artık yavaş yavaş bu dinleme faslının sonuna doğru geliyoruz" diyen Kurtulmuş, Ekim ayında TBMM Genel Kurulu'na sunulacak öneri ve yasal düzenlemeler için rapor hazırlığına geçileceğini belirtti.

Planlandığından daha disiplinli ve verimli geçen bir süreç olduğunu ifade eden Kurtulmuş, komisyonda herkesin kendi fikirlerini dile getirdiğini, kimsenin fikirlerine, konuştuğuna müdahale edilmediğini anlattı.

Açıklamaların kayda geçtiğini de vurgulayan Kurtulmuş "Ortak olarak söylenen hususlardan birisi 'Eğer bu komisyon çalışmalarını başarıyla tamamlarsa gerçekten tarihi bir fonksiyon icra etmiş olacak ve Türkiye siyaseti, Türkiye demokrasisi bakımından çok önemli bir eşik aşılmış olacak.' Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde şimdiye kadar getirdiğimiz disiplin ve çalışma bütünlüğü içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne millet adına yaptığımız bu vazifenin bir sonucu olan görüşlerimizi bir rapor olarak iletmek mümkün olur" dedi.