Numan Kurtulmuş’u ziyaret eden ‘Güzel’ kim çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Numan Kurtulmuş’u ziyaret eden ‘Güzel’ kim çıktı
Ekvador Miss Ecuador güzellik kraliçesi, And Parlamentosu Başkanı Cristina Reyes Hidalgo, (And Dağlarına sınırı olan ülkelerin kurduğu) TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la görüştü.

Cristina Reyes Hidalgo ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş görüşme sırasında, ülkeler ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra çeşitli alanlardaki işbirliği imkanları ele alındı.

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Kurtulmuş, And Parlamentosuyla yakın ilişkileri olduğunu belirterek Başkan Reyes’i TBMM’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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Türkiye’nin son dönemde dünyanın bütün bölgeleriyle diplomatik ilişkilerini güçlendirdiğine dikkat çeken Kurtulmuş, özellikle kültürel diplomasi kurumlarıyla işbirliği imkanlarını geliştirdiğini vurguladı.

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And ülkeleriyle gelecek süreçte ilişkileri daha da geliştirme arzusunda olduklarını belirtti.

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And Parlamentosu Başkanı Cristina Reyes ise And Dağları bölgesinde yer alan ülkelerin oluşturduğu parlamentonun entegrasyon sürecinde Türkiye’nin önemli bir rol oynadığını ve bundan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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Türkiye’nin birçok kültüre sahip olmasının yanı sıra sanayi ve kalkınma anlamında önde gelen ülkelerden olduğunu belirten Reyes, Latin Amerika ülkeleriyle Türkiye arasında her alanda işbirliğinin gelişmesine büyük önem verdiklerini dile getirdi.

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CRİSTİNA REYES HİDALGO KİMDİR?

26 Ağustos 1981’de Ekvador’un Guayaquil şehrinde doğan Cristina Eugenia Reyes Hidalgo, avukat, şair ve siyasetçidir.

Katolik bir ailede, doktor olan Xavier Reyes Feijoo ve Cristina Hidalgo de Reyes’in kızı olarak dünyaya gelmiştir. Reyes, Las Mercedarias Katolik okulunda eğitim görmüş ve 2001 yılında Guayaquil şehrinin kraliçesi seçilmiştir. Santiago de Guayaquil Katolik Üniversitesi’nde hukuk eğitimi almış ve İspanya’daki Francisco de Vitoria Üniversitesi’nden Siyasi Eylem alanında yüksek lisans derecesi kazandı.

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Reyes, 2004 yılında Miss Ecuador güzellik yarışmasında birinci runner-up olmuş ve ülkesini Çin’in Sanya şehrinde düzenlenen Miss World 2004’te temsil etme hakkı kazanmıştı.

Miss World 2004’te ilk turu geçemese de, Beach Beauty ve Talent yarışmalarında sırasıyla ilk 10 ve ilk 20 içinde yer almıştı. 2005 yılında Filipinler’in Quezon City şehrinde düzenlenen Miss Earth 2005 yarışmasına katılmış ve final gecesinde ilk 16 arasına girmeyi başarmıştı. Bu, Ekvador tarihinde güzellik yarışmasında elde ettiği ilk başarı oldu.

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Televizyon kariyerine TC Televisión, Telesistema (şimdi RTS), Telerama ve Ecuavisa kanallarında program sunuculuğu yaparak başlamış, “Ventana a la Calle” programında muhabir olarak ilk kez ekrana çıkmıştı.

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Siyasi kariyerine 2007 yılında Sosyal Hristiyan Partisi’nden Anayasa Meclisi üyesi olarak başladı, ardından 2009 Guayaquil belediye seçimlerinde Madera de Guerrero Sivil Hareketi ile ittifak yaparak şehir konseyi üyesi olarak seçildi.

2013 yılında Guayas Eyaleti’ni temsilen Ulusal Meclis üyesi olarak seçilmiş ve 2023 yılı itibarıyla And Parlamentosu’nun Başkanı olarak görev yapmaya devam ediyor.

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