Premier Lig’de haftanın kapanış maçında Brentford, deplasmanda West Ham United’ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Brentford puanını 10’a yükselterek 13. sıraya çıktı.

Londra ekibi West Ham ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ligde oynadığı sekiz maçta yalnızca 4 puan toplayan ve 19. sırada yer alan West Ham, tarihinde ilk kez sezona üst üste dört iç saha yenilgisiyle başlamış oldu.

Karşılaşmada Brentford’un gollerini Thiago ve Mathias Jensen kaydetti. Konuk ekip, farkı daha da artırma fırsatlarını değerlendiremezken, West Ham taraftarları takımlarını ıslıklarla protesto etti.

Yeni teknik direktör Nuno Espirito Santo ise takımın başında çıktığı 3 maçta yalnızca 1 puan toplayarak şimdilik kötü gidişatı tersine çevirmeyi başaramadı.