Nur topu gibi bir vergimiz daha oluyor. İlk resmi açıklama geldi

Kaynak: AA
Nur topu gibi bir vergimiz daha oluyor. İlk resmi açıklama geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yaptı, yeni bir vergi daha geliyor. AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler yeni vergiyle ilgili yasa teklifini Ramazan Bayramı sonrasında vereceklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlık yapıldı, bir vergi daha geliyor.

Kripto varlıklara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yürütülen çalışmaların tamamlandığını söyleyen AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, yasa teklifi hazırlıklarını başlattıklarını söyledi.

Güler, AKP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve bu alanda uzmanlığı olan milletvekilleri ile bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

MECLİSE NE ZAMAN SUNULACAK?

Ramazan Bayramı sonrası çalışmaların tamamlanmasını hedeflediklerini bildiren Güler, ardından kripto varlıklara ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığına sunacaklarını açıkladı.

Üzerinde çalışılan düzenlemeyle, uluslararası uygulamalara benzer şekilde Türkiye'de kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerinin azaltılmasının sağlanması hedefleniyor.

SPK TARAFINDAN LİSANS VERİLMESİ PLANI

Kripto varlıkları geniş anlamda tanımlayacak düzenlemeyle, kripto varlık alım satım platformlarına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisans verilmesi; finansal kuruluşlara benzer şekilde asgari faaliyet şartları zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

Kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yasalaşması ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların lisanslanmaya başlanmasıyla, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) 15 No'lu teknik standardı kapsamında getirilen eleştirilerin bertaraf edilmesi ve Türkiye'nin "kısmi uyumlu" kategorisinden çıkması öngörülüyor.

AVRUPA PARLAMENTOSU DA VERGİYİ ONAYLAMIŞTI

Avrupa Parlamentosu önceki yıl vergi alınmasına yönelik kararı onaylamıştı. Almanya'da 600 euronun üzerindeki kazançlara vergi alınırken, İsveç de kripto vergisi kapsamında yüzde 30 kesinti yapıyor.

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