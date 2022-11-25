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Bakan Nebati bu kez de ‘Enflasyonda en yüksek değeri gördük’ dedi. Mart ayında Türk Lirası en düşük durumda demişti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan Bütçe Komisyonu kapanış konuşmasındaki 'enflasyon' ile ilgili değerlendirmesinde, "Enflasyonda en yüksek değeri gördük" ifadesini kullandı. Nebati'nin bu çıkışı akıllara Mart ayında Türk Lirası hakkında yaptığı değerlendirmeyi getirdi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 23:56
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Nureddin Nebati TBMM Plan Bütçe Komisyonu konuşmasında enlasyon oranlarını değerlendirdi

Bakan Nebati bu kez de ‘Enflasyonda en yüksek değeri gördük’ dedi. Mart ayında Türk Lirası en düşük durumda demişti
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Bakan Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu kapanış konuşmasında, "Enflasyonda en yüksek değeri gördük. Bir yandan enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken diğer yandan vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek konusunda gerekli tüm adımları attık ve atmaya da devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.  Nebati, “Kaynağını milletimizin alın terinden alan bugüne kadar ki bütçeleri nasıl milletimizin bizlere emaneti olarak gördüysek, 2023 yılı bütçesini de aynı şekilde görüyoruz” dedi.

"EN YÜKSEK DEĞERLER GÖRÜLDÜ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Türkiye Ekonomi Modeli’nin hedefleri doğrultusunda yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı öncelendirdiklerini belirterek, “Bu sayede, 2022 yılında da ekonomik büyüme dengeli görünümünü korumuş, istihdam tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemde de, yüksek katma değer üreten, küresel ölçekte daha üst seviyelere hızla yükselen müreffeh bir Türkiye için olanca gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Nebati, “Gelen veriler şunu gösteriyor: Enflasyonda en yüksek değerler görüldü. Bundan sonra da sayısal olarak aşağı yönlü bir enflasyonu ve oranları hep birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

“2023 YILI BÜTÇESİ, MİLLETİMİZİN BİZE EMANETİDİR”


Bakan Nebati, 2021 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerini ele alarak, şunları söyledi:

“Bugüne kadar yapılan tüm özverili çalışmalar için Plan ve Bütçe Komisyonumuzun değerli Başkan ve üyelerine, kıymetli katkılarını esirgemeyen herkese, Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Kaynağını milletimizin alın terinden alan bugüne kadarki bütçeleri nasıl milletimizin bizlere emaneti olarak gördüysek, 2023 yılı Bütçesini de aynı şekilde görüyoruz.”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin konuşması ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sona erdi. Bu kapsamda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 

MART AYINDA YAPTIĞI KONUŞMA AKILLARA GELDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde Bakan Nebati'nin yaptığı bu enflasyon değerlendirmesi akıllara Mart ayında katıldığı bir toplantıda yaptığı Türk Lirası değerlendirmesini getirdi.
Bakan Nebati burada soruları yanıtlamış ve "Kur korumalı mevduat hesabı devam edecek. Yatırımcının çıkması için bir neden yok. Çünkü Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun" ifadelerini kullanmıştı.

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