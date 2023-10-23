Nurgül Yeşilçay 'Gençliğe Hitabe'yi okudu. Sosyal medya yıkıldı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuduğu videoyu “Hatırlatmak istedim” diyerek sosyal medyada paylaştı. Yeşilçay'ın paylaşımına binlerce beğeni yağdı.

Nurgül Yeşilçay 'Gençliğe Hitabe'yi okudu. Sosyal medya yıkıldı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuduğu videoyu, “Hatırlatmak istedim” diyerek sosyal medyada paylaştı.

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Oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladı. Sosyal medya hesabından Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuduğu bir video yayınladı.

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Yeşilçay videoya şu notu düştü:

“ATAMIZIN GENÇLİĞE HİTABESİNİ tekrar hatırlatmak istedim. Sadece gençlere değil HEPİMİZE çok güçlü bir sesleniş çünkü.
GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ ile anlamını da alt yazı olarak ekledim. Ne söylenmek istediğini tam olarak anlayalım.
Zaman zaman tekrar tekrar bakmak lazım.”

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