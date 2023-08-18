Nurgül Yeşilçay hem kızdı hem tarif verdi

Pandemi döneminde getirilen sokağa çıkma yasaklarında başladığı eğlenceli sosyal medya videolarına halen devam eden Nurgül Yeşilçay, renkli kişiliğini gözler önüne sermeye devam ediyor.

Kimi zaman kadrosunda yer aldığı dizisinin setinden paylaşımlarda bulunan Yeşilçay kimi zaman da evinde çektiği bir videoyla takipçilerinin karşısına çıkıyor.