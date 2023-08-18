Nurgül Yeşilçay hem kızdı hem tarif verdi

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, eğlenceli sosyal medya videolarıyla dikkat çekiyor. Zaman zaman takipçilerini dizi setine konuk eden Yeşilçay bu defa da onları mutfağına soktu.

Nurgül Yeşilçay hem kızdı hem tarif verdi
Pandemi döneminde getirilen sokağa çıkma yasaklarında başladığı eğlenceli sosyal medya videolarına halen devam eden Nurgül Yeşilçay, renkli kişiliğini gözler önüne sermeye devam ediyor.
Kimi zaman kadrosunda yer aldığı dizisinin setinden paylaşımlarda bulunan Yeşilçay kimi zaman da evinde çektiği bir videoyla takipçilerinin karşısına çıkıyor.

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Yeşilçay son olarak takipçilerinin karşısına İzmir dolma tarifi verdiği bir videoyla çıktı. Bunun kırmızı çizgisi olduğunu söyleyen Yeşilçay yanlış yapılan dolmaları eleştire eleştire tarifini verdi.

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