﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü

Yeşilçay, Instagram hesabından yaptığı TBT paylaşımıyla takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı.
Eski fotoğraflarını art arda paylaşan Yeşilçay, Çöp Adam adlı dizide Tamer karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan ile bir karesini paylaştı.
Yeşilçay, paylaşımına "Ama Engin Altan Düzyatan'a bakın çabuk, bebe" notunu düştü.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.