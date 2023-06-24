Nurgül Yeşilçay'dan evlilik sorusuna ilginç cevap

Kanal D'de yayınlanan Veda Mektubu dizisinde Alanur karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay, evlilik iddialarına cevap verdi.

Nurgül Yeşilçay'dan evlilik sorusuna ilginç cevap

Nurgül Yeşilçay ve Azra Akın, geçtiğimiz akşam Rumelihisarı’nda balıkçı çıkışı görüntülendi.

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Mekanda yaklaşık beş saat kalan ikili, kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kanal D'de yayınlanan Veda Mektubu dizisinde Alanur karakterine hayat veren Yeşilçay dizi ile ilgili, "Dizimiz çok güzel gidiyor. Alanur, çok dar giyiniyor. O beni çok zorluyor. Bir de uzun topuklar giyiyor. Tek zorlandığım o. Onun haricinde her şey gayet güzel. Alanur çok fenomen oldu. Karakterine hastayım. Alanur'u oynamaktan keyif alıyorum. Sezonumuz da çok iyi geçti" dedi.

Azra Akın ise, "Görüştüğüm projeler var. Bu yaz da yurt içinde tatile çıkacağız. Yurdumun denizine girmeyi özledim" dedi.

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"BÜYÜYÜNCE SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLACAĞIM"

Sosyal medyada paylaştığı videolar ile de gündem olan Yeşilçay'a muhabirlerin, "Sosyal medyada paylaşımlarınız çok beğeniliyor. Fenomen olma yolundasınız. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili?" sorusuna Yeşilçay, "Çok eğleniyorum. Bayılıyorum. Neden daha önce girmedim ki sosyal medyaya? Büyüyünce sosyal medya fenomeni olacağım" diyerek güldü.

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"EVLENMEYE HÂLÂ ÜŞENİYORUM"

Uzun süredir Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, "Evlilik hazırlıkları nasıl gidiyor?" sorusuna, "Düğünü mutlaka yapmak istiyoruz ama hazırlıklarına üşeniyoruz. Üşenme aşamasını geçemedik. Bence çok zor bir şey" diye cevap vermişti.

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Bu durumu hatırlatan muhabirlere Yeşilçay, "Evlenmeye hâlâ üşeniyorum. Olmayacak galiba bu iş. Alıştık böyle yaşamaya. Eskiden ufaktan üşeniyordum ama şimdi daha da çok üşeniyoruz. Ekonomik kriz de var zaten. Bence herkes üşeniyor" diye cevap verdi.

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Muhabirlerin, "Tekrardan anne olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise gülerek, "Arkadaşlar ne diyorsunuz siz?" diyerek, aracına bindi.


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