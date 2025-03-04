Nurgül Yeşilçay’dan yıllar sonra Asmalı Konak itirafı! Bakın teklif nasıl gelmiş

2000’li yıllarda izlenme rekorları kıran Asmalı Konak dizisinde Bahar karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay, yıllar sonra diziden kendisine nasıl teklif geldiğini kariyerindeki dönüm noktasını ilk kez anlattı.

Yaptığı paylaşım ve açıklamalarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk oldu.

Programda, bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisiyle ilgili bilinmeyenleri anlatan Nurgül Yeşilçay'ın yıllar sonra bir ekran efsanesi olan diziyle ilgili anlattıkları dikkat çekti.

KARİYERİM ONUNLA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Dizide Özcan Deniz’in canlandırdığı Seymen’in büyük aşkı Bahar karakterine hayat veren Yeşilçay, “Asmalı Konak teklifi nasıl geldi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben İkinci Bahar’ı bitirdim. Okulda son 6 ayım kalmıştı. ‘Hiçbir teklifi kabul etmeyeceğim, önce okulu bitireceğim’ dedim. O dönemde birçok projeden çok iyi teklifler geldi ama ‘Nasıl olsa yine gelir’ diyerek kabul etmedim. Okulu bitirdim ve bir anda hiç teklif gelmedi. Hemen unutulmuşum. O an sektörde işlerin nasıl yürüdüğünü anladım ve İzmir’e, ailemin yanına geri döndüm."

Zorlu sürecin ardından yönetmen Abdullah Oğuz’dan gelen bir telefonla yeniden İstanbul’a döndüğünü belirten Yeşilçay, "Önce başka bir projede yer aldım ama tutmadı. Sonra Asmalı Konak oldu ve kariyerim yükselişe geçti" dedi.