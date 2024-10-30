Nuri Alço'dan hayranlarını üzen haber

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Nuri Alço'dan hayranlarını üzen haber

En son geçirdiği beyin kanaması nedeni ile hayranlarının yüreğini ağzına getiren Yeşilçam'ın efsane isminden Nuri Alço'dan bir kötü haber daha geldi.

Yeşilçam'da sayısız filmde rol alarak akıllara kazınan Nuri Alço, geçirdiği beyin kanamasının ardından yine hastaneye yatırıldı. Nuri Alço'nun riskli bir ameliyat geçireceği belirtildi.

Geçtiğimiz Nisan ayında Eskişehir'deki evinde rahatsızlanan Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürülmüş, yapılan ilk muayenede ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti.

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KALBİNE PİL TAKILMIŞTI

Beyin kanaması geçirmesinin ardından tedavi sürecinde 73 yaşındaki Nuri Alço Ankara'ya nakledilmiş burada kendisine kalp pili takılmıştı.

YENİDEN BIÇAK ALTINA YATACAK

Sağlık sorunları devam eden efsane oyuncu Nuri Alço bu kez bir süredir mücadele ettiği bağırsak tıkanıklığı nedeni ile operasyon geçirecek. Ancak kısa süre önce kalbine takılan pil nedeni ile bu operasyonun büyük risk taşıdığı belirtiliyor.

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