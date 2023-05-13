Nuri Bilge Ceylan kime oy vereceğini açıkladı

Seçime sayılı saatler kala sanatçılar, arka arkaya oy kullanma mesajı verirken provokasyonların arkasından ilk turda bitirelim çağrısı yapıyor.
67'nci Cannes Film Festivali'nde "Kış Uykusu" filmi ile Altın Palmiye'yi kazanan ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirtti.
Nuri Bilge Ceylan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İlk turda bitirelim" kampanyasına Instagram hesabından destek verdi.
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