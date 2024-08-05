Nuri Şahin depremi

Düzenleme: Arif Aydın Kaplan
Nuri Şahin depremi

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da, Türk teknik direktör Nuri Şahin ile kadro planlayıcısı Sven Mislintat arasında ciddi bir kriz yaşanıyor.

Borussia Dortmund'un teknik direktörü Nuri Şahin ile üç ay önce kadro planlayıcısı olarak göreve başlayan Sven Mislintat arasında sorunlar ortaya çıktı.

Nuri Şahin'in, Mislintat'ın antrenman sırasında kameraların önüne geçmesinden dolayı büyük rahatsızlık duyduğu ve bu durumun Türk teknik direktörü oldukça kızdırdığı bildirildi.

VERİLER SIZDIRILDI MI?

Mislintat'ın, transfer girişimlerinde bulunurken Nuri Şahin'e danışmaması ve takım içi verileri izinsiz sızdırması, ikili arasındaki gerilimi tırmandırdı.

Bu davranışların kulüp yönetimini de rahatsız ettiği belirtiliyor.

Nuri Şahin'in, Mislintat'ın sahaya girmesini yasakladığı ve Mislintat'ın görevden alınabileceği iddia ediliyor.

TRANSFER AÇIKLANDI

Nuri Şahin'in yönetimindeki Borussia Dortmund, Yan Couto transferini resmen duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 22 yaşındaki sağ bek ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Sözleşmede, belirli sportif şartların gerçekleşmesi durumunda devreye girecek bir satın alma opsiyonunun bulunduğu ifade edildi.

Yan Couto'nun Borussia Dortmund'da 2 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Transferle ilgili konuşan genç futbolcu, "Bu, benim için bir hayalin gerçekleşmesi. Borussia Dortmund özel bir kulüp. Brezilya'daki her çocuk bu kulübün büyüklüğünü biliyor ve sarı duvarı tanıyor." dedi.

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