Nuri Şahin’e ecel terleri döktüren pozisyon. Kaleye sarı duvar ördüler

Nuri Şahin’in çalıştırdığı Borssia Dortmund, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Clup Brugge’u 3-0 mağlup etti. Şahin, böylece teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçını kazandı. Alman ekibinin gollerinin 2’sini Byone-Gittens atarken, Guirassy ise 90+5. dakikada penaltıdan attığı golle skoru belirledi.

NURİ ŞAHİN ECEL TERLERİ DÖKTÜ

Karşılaşmanın 12. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Nuri Şahin ecel terleri döktü. Clup Brugge’un kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambol dikkat çekti. Dortmund savunması kale ağzında adeta “Sarı duvar” örerek golü engelledi.

Söz konusu pozisyon sosyal medyada da gündem oldu. Bazı futbolseverler pozisyonu, Beşiktaş’ın 2011 yılında Dinamo Kiev’e karşı oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan “Kiev karambolüne” benzetti. Futbol severler bu nedenle Dortmund’un kalesinde yaşanan pozisyonu "Brugge karambolü" olarak niteledi.