Nuri Şahin’e ecel terleri döktüren pozisyon. Kaleye sarı duvar ördüler

Düzenleme: Abdülkadir Aydoğan
Nuri Şahin’e ecel terleri döktüren pozisyon. Kaleye sarı duvar ördüler

Borussia Dortmund’un Şampiyonlar Ligi’nde Clup Brugge’u 3-0 mağlup ettiği maçta yaşanan bir pozisyonda Nuri Şahin ecel terleri döktü. Dortmund savunması pozisyonda kaleye adeta “Sarı duvar” ördü.

Nuri Şahin’in çalıştırdığı Borssia Dortmund, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Clup Brugge’u 3-0 mağlup etti. Şahin, böylece teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçını kazandı. Alman ekibinin gollerinin 2’sini Byone-Gittens atarken, Guirassy ise 90+5. dakikada penaltıdan attığı golle skoru belirledi.

NURİ ŞAHİN ECEL TERLERİ DÖKTÜ

Karşılaşmanın 12. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Nuri Şahin ecel terleri döktü. Clup Brugge’un kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambol dikkat çekti. Dortmund savunması kale ağzında adeta “Sarı duvar” örerek golü engelledi.

Söz konusu pozisyon sosyal medyada da gündem oldu. Bazı futbolseverler pozisyonu, Beşiktaş’ın 2011 yılında Dinamo Kiev’e karşı oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan “Kiev karambolüne” benzetti. Futbol severler bu nedenle Dortmund’un kalesinde yaşanan pozisyonu "Brugge karambolü" olarak niteledi.

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'ye ihanet uyarısı
Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'ye ihanet uyarısı
Fahiş tarifeler Meclise taşındı
Fahiş tarifeler Meclise taşındı
Didim'deki operasyonda 2 kişi yakalandı
Didim'deki operasyonda 2 kişi yakalandı
3 günlük denetimde silah, bıçak ve uyuşturucular ele geçirildi
3 günlük denetimde silah, bıçak ve uyuşturucular ele geçirildi
Brent petrol Fed kararının ardından yükselişte
Brent petrol Fed kararının ardından yükselişte