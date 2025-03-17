Nursel Köse'den ilk set pozu geldi! Tüm dengeler alt üst olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nursel Köse'den ilk set pozu geldi! Tüm dengeler alt üst olacak

Her bölümüyle izleyicisinin nutkunu kesen Uzak Şehir’e yeni bir oyuncu dahil oldu. Alya'nın annesine hayat verecek olan Nursel Köse'den ilk 'set' pozu geldi.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı diziye yeni bir oyuncu katılıyor. Uzak Şehir’de tüm dengeler alt üst olacak.

Nursel Köse, Alya’nın annesi Fikriye karakterine hayat verecek. Uzak Şehir’in kadrosuna katılan oyuncu, setten ilk karesini paylaştı.

Ünlü oyuncu Mardin’in tarihi mekanları da gezerek sosyal medya hesabından paylaştı.

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NURSEL KÖSE KİMDİR?

Nursel Köse, 29 Mart 1961 tarihinde Malatya’da doğdu. Köse, öğrenciyken mimarlık kariyerinin yanı sıra oyunculuk, komedyenlik, yazarlık ve şairlik gibi farklı sanat dallarıyla da ilgilendi. Ünlü oyuncu Türk ve Alman off tiyatrolarında sahne aldı.

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Türkiye’de geniş kitlelerce tanınması, "Paramparça" dizisindeki "Keriman" karakteriyle oldu. Ayrıca "Avlu" (Kudret), "Al Yazmalım" (Maryamhan), "Kötü Yol" (Bedia), "Aldatmak" (Mualla) ve "Uzak Şehir" (Fikriye) gibi dizilerde rol aldı. Sinema kariyerinde ise "7 Avlu", "72. Koğuş", "Kuzu" ve "Die Fremde" gibi yapımlar dikkat çekti. 2013’te "Enkaz" adlı kısa filmi yazıp yönetti.

Nursel Köse, hem Türk hem de Alman yapımlarında yer alarak çok yönlü bir kariyer inşa etti.

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