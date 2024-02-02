Nusaybin’de 5 mahalle Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi

Kaynak: İHA
Nusaybin’de 5 mahalle Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi
Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinde 5 mahallenin, 15 gün süre ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 5 mahalle, 15 gün süre ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi.

Mardin Valiliği, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Kaleli, Bahminin, Güzelsu, Yol, Şekrin, mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 1 Ocak 2024 -15 Ocak 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Yapıla açıklamada, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanun’un ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın; bu tarihlerde mezkur bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir" denildi.

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