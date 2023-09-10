Nusaybin'de polis ekipleri uyuşturucu denetimi gerçekleştirdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gece saatlerinde mezarlıklarda, park ve mesire alanları ile boş yapılarda denetimler gerçekleştirdi.

KAYNAK: İHA
Nusaybin'de polis ekipleri uyuşturucu denetimi gerçekleştirdi


Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nın talimatıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, eş zamanlı olarak ilçe genelinde uyuşturucu ile mücadele alan denetimleri gerçekleştirdi. İlçe merkezinde bulunan mezarlıklar, park ve mesire alaları, boş yapılar ile umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.
Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle çocukları ve gençleri zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı.

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