Kasap Nusret kazancının yarısını kimsesiz çocuklara bağışladı

Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe, ‘cappuccino’ akımını da başlatmış ardından ise kahve dükkanı açmıştı. Kahve dükkanından elde edeceği 6 aylık gelirin yarısını kimsesiz çocuklara bağışlayacağının sözünü veren Nusret verdiği sözü tuttu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklarla birlikte Nusret'i ziyarete gitti. Nusret'i görünce büyük sevinç yaşayan çocuklar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"GELECEĞİMİZ İÇİN NE YAPSAK AZDIR"

50 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından anlamlı buluşmadan kareleri paylaşan Gökçe, "Kapicciiiinoo'muzun ilk altı aylık hasılatının yarısını geleceğimiz çocuklarımız için, değerli bakanımızın katılımıyla teslim ettim. Bu bir başlangıçtı. Yeni bir farkındalık yaratıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle büyüyen 18-25 yaş aralığındaki gençlerimiz için, restoranlarımızda, otellerimizde, hatta yurt dışı şubelerimizle birlikte mesleki eğitim verip, onlara iş imkanı sağlayacağız. Siz bizim geleceğimizsiniz, sizin için ne yapsak azdır" ifadelerini kullandı.

Gökçe'yle bir araya gelişinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yanık, "Sn. Nusret Gökçe’ye devlet korumasında yetişen çocuklarımız adına sağladığı destek için teşekkür ediyorum. Devlet korumasında yetişen çocuklarımızın istihdamı ve eğitimi noktasında birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



ÇOCUKLARA YARDIM SÖZÜ

Minikleri mekânında ağırlayan Gökçe, yaptığı açıklamada 18 yaşını dolduran çocuklardan isteyenlere mesleki eğitim, isteyenlere yurtdışı eğitimi, isteyenlere de yardım sözü verdi. Bakan Yanık da Nusret'e duyarlı davranışı sebebiyle teşekkür etti. Gökçe minik konuklarına çeşitli ikramlarda bulundu.