Nusret kepenk indirdi

Dünyanın farklı ülkelerinde restoranları bulunan Nusret’in ABD New York’taki restoranı kapandı.

Nusret kepenk indirdi

The Guardian’da yer alan habere göre, 2020’de “New York’un en kötü restoranı” seçilen ve “sinek avlayan” burgerci kapanmak zorunda kaldı.

Restoranda 99 dolara satılan milkshake ve 100 dolara satılan altın kaplama burgerler çok tartışılmıştı.

SORUŞTURMA YEMİŞTİ
Restoran ayrıca, New York Belediyesi Sağlık Departmanı'nın “ete çıplak elle dokunma” soruşturmasına da maruz kalmıştı.

Nusret’in ABD’de Las Vegas, Dallas, Los Angeles ve Boston gibi şehirlerde de işletmesi bulunuyor.

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