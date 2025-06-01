Nusret'e büyük şok! Zenginliği bu kez işe yaramadı: Kapıdan kovuldu...

Kaynak: Haber Merkezi
Nusret'e büyük şok! Zenginliği bu kez işe yaramadı: Kapıdan kovuldu...

Ünlü isim Nusret, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi kutlama partisine gitmek istedi ancak kapıdan içeri alınmayarak zorla gönderildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İtalyan temsilcisi Inter, Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da karşı karşıya geldi. Rakibini 5-0 gibi net bir skorla mağlup eden Paris, tarihinde ilk kez bu kupanın sahibi oldu.

KUPA SONRASI PARTİSİ

Tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götüren Paris Saint-Germain, maç sonrası büyük bir parti düzenledi. Futbolcular arasında düzenlenen partiye giriş yapmak isteyen Nusret, hiç beklemediği bir tavırla karşılaştı.

nusrett.jpg

NUSRET KOVULDU

Güvenliğin kendisini içeriye almadığı anlar telefon kamerasıyla kayıt altına alındı. Sert bir şekilde Nusret, kapıdan kovularak mekanın içine alınmadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Son Haberler
Bir anda bastırdı! Her yer beyaza büründü
Bir anda bastırdı! Her yer beyaza büründü
Ali Babacan, Erdoğan'ı çiftçinin sözleriyle vurdu!
Ali Babacan, Erdoğan'ı çiftçinin sözleriyle vurdu!
Jose Morais, Bodrum FK’ya veda etti
Jose Morais, Bodrum FK’ya veda etti
A Milli Futbol Takımında ABD ve Meksika mesaisi başladı
A Milli Futbol Takımında ABD ve Meksika mesaisi başladı
İBB soruşturmalarını yürüten savcıyı tehdit eden zanlı yakalandı: Suç makinesi çıktı
İBB soruşturmalarını yürüten savcıyı tehdit eden zanlı yakalandı: Suç makinesi çıktı