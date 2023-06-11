Nusret’te çalışanlar isyanda: Mobbinge uğruyoruz

Nusr-et çalışanları mobbinge uğradıklarına dikkat çekerken kimi çalışan 4 ay izinsiz çalıştırıldığını kimisi ise, çalışma şartları nedeniyle sağlık problemleri yaşamaya başladığını iddia etti.

Nusret’te çalışanlar isyanda: Mobbinge uğruyoruz

BirGün'den Buse İlkin Yerli'nin haberine göre, lüks et restoranı zinciri Nusr-et’in İstanbul’da bir AVM’deki şubesinde çalışan işçiler, kötü çalışma koşullarına dikkat çekti.

“4 AY İZİNSİZ ÇALIŞTIRDILAR”
Müdürlerin keyfi olarak komi ve garsonlara kötü davrandığını, anlaşamadıklarına ise psikolojik şiddet uyguladığını belirten bir emekçi, “Yaz sezonunda yazlık işletmeler açılır ve İstanbul’daki personel oraya gönderilir. Eksik personelle çalıştığımız için 10-12 saat çalıştığımız zamanlar oldu. Özelikle hafta sonu yemek molası için 20 dakika verilirdi. Yazlık işletmedeki personeller ise 4 ay boyunca izinsiz çalıştırılır” dedi.

“SAĞLIK PROBLEMLERİ YAŞAMAYA BAŞLADIM”
Nusr-et çalışanı bir komi de, “Eleman açığı yaşamaya başladığımızda iş yükü komilere bindi. Sürekli servant (hizmet dolabı) çekiyorduk. Bazıları 40 kiloyu bulabiliyordu, bu da sağlık açısından kötü sonuçlar doğurmaya başladı. Sağlık problemleri yaşamaya başladım” ifadelerini kullandı.

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