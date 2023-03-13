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NVIDIA RTX 4070 çıkış tarihi açıklandı

Ekran kartı NVIDIA RTX 4070'ın çıkış tarihi belli oldu. Kartın 13 Nisan tarihinde çıkacağı belirtildi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 10:23
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NVIDIA RTX 4070 ne zaman çıkacak

NVIDIA RTX 4070 çıkış tarihi açıklandı
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Teknoloji konusunda anaslizleri çoğu zaman doğru çıkan hongxing2020, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda NVIDIA RTX 4070 kartının 13 Nisan tarihinde duyurulacağını duyurdu. Videocardz tarafından yapılan tahminlerin de nisan ayını göstermesini hesaba katıldığında, bu iddia gerçeklik payı taşıyacak olarak tanımlandı.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Ada Lovalace mimarisinin orta segment kartı RTX 4070'in AD104-250-A1 GPU‘dan güç alacağı ifade edildi. 5888 CUDA çekirdeği ile gelecek olan kart, 12GB GDDR6X bellek ve 192-bit veri yoluna sahip olacak. Bu noktada özellikleri ile ilgili iddiaların sızan fotoğraflarla neredeyse doğrulanıyor.

Ayrıca ekran kartının 200W TDP’ye sahip olacağı belirtiliyor.

Gigabyte firmasının mağazada listelediğine göre RTX 4070, 10GB,12GB ve 16 GB sürümleriyle üç farklı varyantla çıkış yapacak. Gigabyte tarafında listelenen kartlar ise şu şekilde:

Gigabyte RTX 4070 AORUS Master 12GB
Gigabyte RTX 4070 EAGLE OC 12GB
Gigabyte RTX 4070 GAMING OC 10GB
Gigabyte RTX 4070 GAMING OC 12GB
Gigabyte RTX 4070 GAMING OC 16GB

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