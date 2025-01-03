Nvidia RTX 5090 oyun dünyasında yeni bir çağ başlatıyor

CES 2025 öncesi teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaşanıyor. Nvidia’nın yeni mobil ekran kartı RTX 5090’a dair sızan bilgiler, 24GB VRAM ile kullanıcıların karşısına çıkacağını gösteriyor. Bu yenilik, önceki model olan RTX 4090’ın 16GB VRAM kapasitesini geride bırakarak önemli bir performans artışı sunabilir.

YENİ BELLEK TEKNOLOJİSİYLE GELECEK

Söylentilere göre RTX 5090, 3GB DDR7 bellek modüllerine sahip olacak. Bu teknoloji, 256-bit bellek veriyolunda 16GB sınırını aşmayı mümkün kılabilir. Nvidia’nın böyle bir yeniliğe imza atması beklenmiyordu; bu yüzden bu gelişme teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

Golden Pig Upgrade isimli güvenilir bir sızıntı kaynağı, bu bilgileri paylaşarak Asus ve MSI markalı dizüstü bilgisayarların RTX 5090 ile CES’te tanıtılacağını, diğer markaların ise Mart ayında ürünlerini piyasaya süreceğini belirtti. Ancak bu bilgilerin henüz resmi olmadığını ve Nvidia’nın CES’te yapacağı açıklamaların belirleyici olacağını unutmamak gerekiyor.

CES 2025’TE BÜYÜK TANITIM

Nvidia CEO’su Jensen Huang, CES 2025 kapsamında 6 Ocak’ta bir konuşma yapacak. RTX 50 serisinin bu etkinlikte büyük bir yer kaplaması bekleniyor. Masaüstü GPU’lar dikkat çekecek olsa da, mobil GPU’lar da sahnede kendine yer bulacak. Özellikle RTX 5090 ve 5080’in GB203 işlemcisini kullanacağına dair beklentiler, teknoloji meraklılarını heyecanlandırıyor.

24GB VRAM söylentisi gerçekleşse de gerçekleşmese de, Nvidia’nın yeni nesil GPU serisi, 2025’in oyun ve grafik performansına damga vuracak gibi görünüyor. Ekstra bellek, bazı oyunlarda performansı artırabilir; ancak bu, ürünün başarısını belirleyecek tek faktör değil. RTX 5090, genel performansı ve yenilikçi özellikleriyle dikkatleri üzerine çekecek.

TEKNOLOJİ DÜNYASINDA YENİ BİR DÖNEM

Nvidia’nın CES 2025’te tanıtacağı RTX 5090, hem oyunseverlere hem de profesyonel kullanıcılara hitap eden güçlü bir cihaz olarak öne çıkıyor. 24GB VRAM ve yeni bellek teknolojisi, mobil GPU’lar için devrim niteliğinde bir adım olabilir. Tüm gözler CES 2025’te Nvidia’nın yapacağı açıklamalarda.