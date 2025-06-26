Nvidia'da hisseler rekor kırdı, yeniden zirve geldi! İkinci kez 1 numara

ABD'li çip üreticisi Nvidia hisseleri bir günde yüzde 4 arttı. Şirket 3.7 trilyon dolar büyüklüğe ulaşarak Microsoftu geçti ve yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu. Bu değerlenme ile bir günde 5 milyar dolardan fazla kazanan CEO Jensen Huang'ın serveti de 135 milyar dolara yükseldi.

Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın çarşamba günü şirketin yıllık hissedar toplantısında önümüzdeki on yıl boyunca büyüme hakkında iyimser bir görünüm vermesiyle hisseler yükselişe geçti. Ünlü CEO, yatırımcılara yapay zeka teknolojisinin trilyonlarca dolarlık fırsatından bahsetti.

Huang hissedarlara, "On yıl sürecek bir yapay zeka altyapısı oluşturma sürecinin başındayız: Dünya genelinde egemen yapay zekaya olan talep artıyor" dedi.

DEEPSEEK ATILIMI VE ÇİN KISITLAMALARI ŞİRKETE DARBE VURMUŞTU

Bu yılın başlarında Çinli yapay zeka platformu DeepSeek'inin atılımı, küresel AI altyapı pazarında Nvidia'nın baskın konumunun dayanıklılığı konusunda endişelere yol açmıştı. DeepSeek'in yarattığı deprem Nvidia'nın bir anda 600 milyar dolar kaybetmesine neden olmuştu.

Bunun yanında ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile yaşadığı ticaret anlaşmazlığı nedeniyle Nvidia'nın Çin'e özel H20 AI yongalarına yeni kısıtlamalar getirmesinin ardından da şirketin hisseleri düşüşe geçti.

Bu hamle, Nvidia'nın önümüzdeki yıllarda 50 milyar dolara ulaşabileceğini söylediği Çin pazarına erişimini kapattı. Nvidia, ihracat kontrollerine uyarken Çin pazarına hizmet vermeye devam etmek için Blackwell yongalarını yeniden tasarlamayı düşünüyor.

Ancak Huang, konuşmasıyla Nvidia hisse senetleri etrafındaki iyimserliği yeniden inşa etti. Futurum Group CEO'su Daniel Newman, rallinin Nvidia'nın hareket ettiği hızda hareket edebilme yeteneğiyle ilgili olduğunu söyledi. Newman "Amazon ve Microsoft gibi bulut sağlayıcıları kendi dikey olarak entegre AI altyapılarını kurmak isteseler de, şu anda en iyi teknoloji yığınının Nvidia olmadığı bir durum yok" dedi.

Nvidia, yapay zeka çiplerini yıllık olarak piyasaya sürmeyi taahhüt etti. Şirket büyük talep gören mevcut nesil Blackwell işlemcisinin ardından gelecek olan Vera Rubin'in piyasaya sürülmesi için gün sayıyor.