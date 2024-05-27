O artık 17 yaşında bir delikanlı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
O artık 17 yaşında bir delikanlı

Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç’ın oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu liseden mezun oldu

Olaylı bir şekilde Hülya Avşar’dan ayrılan Kaya Çilingiroğlu'nun Feraye Tanyolaç’la evliliğinden olan oğlu Hüseyin Kaya artık 17 yaşında oldu.

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Dün Çilingiroğlu Ailesi, güzel sanatlar lisesini bitiren Hüseyin Kaya’nın mezuniyet töreni için bir aradaydı.

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Instagram hesabından kızı Zehra Çilingiroğlu ve oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu’nun fotoğraflarını paylaşan Kaya Çilingiroğlu’na eski eşi Hülya Avşar’dan da beğeni gecikmedi.

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1997 yılında evlenen Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu 2005 yılında boşanmıştı.

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Çilingiroğlu'nun Avşar’ı Feraye Tanyolaç ile aldattığı iddia edilmişti. 2009'da Tanyolaç'la nikah masasına oturan Çilingiroğlu, 2014'te ayrılmıştı.

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