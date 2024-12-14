O belediye emeklilere 5 bin TL vereceğini açıkladı. Vatandaşlar belediyeye akın etti!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, yılbaşı öncesi emeklilere yeni yıl ikramiyesi adı altında nakdi yardım yapacağını duyurması sonrası binlerce emekli yeni yıl ikramiyesini alabilmek için belediyeye akın etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Aralık ayı meclis toplantısında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, emeklilere ve yoksul vatandaşlara müjde verdi.

MALİ SIKINTILAR YÜZÜNDEN HAZİRAN AYINDA VERİLEMEMİŞTİ

Başkan Karalar, daha önce Haziran ayında yapmayı planladıkları nakdi yardımın mali sıkıntılar sebebiyle yapılamadığını belirterek, bu kez yılbaşı öncesi emeklilere ‘’Yılbaşı ikramiyesi’’ olarak nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Öte yandan, ‘’5 bin halk kart sahibi sayısını 10 bine, 5 bin aileye yemek yardımını ise 10 bine çıkaracağız. Biz halkın hizmetinde olmaktan gurur duyuyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin, 12 bin 500 lira ve altında aylık alan ve şartları taşıyan emeklilere yılbaşı ikramiyesi olarak 5 bin lira vereceği belirtiliyor.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar’ın emekli vatandaşlara yılbaşı ikramiyesi müjdesi sonrası binlerce emekli belediye binasına akın ederek belediyenin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dair Başkanlığına başvurularını gerçekleştirmeye başladı. Emekliler ile emekli yakınları sabahın erken saatlerinden itibaren belediye binasına giderek formu doldurup görevlilere teslim etti.

Vatandaşların yaptığı başvuru sisteme kaydedilip, önce SMS yoluyla başvurunun alındığı bilgisi verilecek ardından yapılacak araştırma ile yılbaşı ikramiyesinden faydalanıp faydalanamayacakları arama yoluyla bildirilecek.