﻿O çocukların testi negatif bile çıksa okula göndermeyin

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Dilek Yılmaz, Omicron varyantı ile hızla yayılan Covid-19'un çocuklar üzerindeki etkilerinin altını çizdi.

Pandeminin ilk zamanında çocukların evde olduğu dönemine vurgu yapan Prof. Yılmaz, " Solunum yolu enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere birçok enfeksiyon hastalığını bu dönem pek görmemiştik. Özellikle son aylarda solunum yolu enfeksiyonları başta olmak üzere çeşitli enfeksiyon hastalıklarında artış görmekteyiz. Çocukların evde olduğu dönemde bağışıklık sisteminin gerekli egzersizleri yapmaması nedeniyle geçmişte sıkça gördüğümüz soğuk algınlığı gibi hastalıkların bu dönem daha abartılı bulgularla ve daha uzun yaşandığını görüyoruz" diye konuştu.



“Bu dönemde Covid-19'u, diğer çocukluk çağı viral solunum yolu enfeksiyonlarından ayırmak güç”diye uyaran Yılmaz, "Aileler, 'Acaba çocuğum Covid-19 mu?' diye sorular sormaya başladı. Omicron gibi yeni varyantların hayatımıza girmesiyle ebeveynlerin soru işaretleri fazlalaştı. Omicron ve önceki varyantlar sonrası, Covid-19 belirtileri bir miktar değişti. Eskiden gördüğümüz ateş, öksürük, alt solunum yolu enfeksiyonuna ait belirtilerin yanında çocuklar artık boğaz ağrısı, hafif ateş, burun akıntısı veya tıkanıklığı, öksürük ve halsizlik yakınmalarıyla gelir. Özellikle çocuklarda burun akıntısı, boğaz ve baş ağrısı, halsizlik, öksürük yakınmaları varsa önemsenmeli ve hekim muayenesine başvurulmalıdır. Covid-19 testi negatif bile çıksa hasta çocuklar okula gönderilmemelidir" şeklinde konuştu.