22 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • O çocukların testi negatif bile çıksa okula göndermeyin

O çocukların testi negatif bile çıksa okula göndermeyin

Prof. Dilek Yılmaz, Covid-19 belirtilerinin özellikle çocuklarda grip ile karıştırılabildiğini hatırlattı, " Özellikle çocuklarda burun akıntısı, boğaz ve baş ağrısı, halsizlik, öksürük yakınmaları varsa önemsenmeli ve hekim muayenesine başvurulmalı. Covid-19 testi negatif çıksa bile hasta çocuklarınızı okula göndermeyin”dedi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 11:26
Takip Et

O çocuklar negatif bile olsa okula göndermeyin

O çocukların testi negatif bile çıksa okula göndermeyin
+
Aa
-

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Dilek Yılmaz, Omicron varyantı ile hızla yayılan Covid-19'un çocuklar üzerindeki etkilerinin altını çizdi.

Pandeminin ilk zamanında çocukların evde olduğu dönemine vurgu yapan Prof. Yılmaz, " Solunum yolu enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere birçok enfeksiyon hastalığını bu dönem pek görmemiştik. Özellikle son aylarda solunum yolu enfeksiyonları başta olmak üzere çeşitli enfeksiyon hastalıklarında artış görmekteyiz. Çocukların evde olduğu dönemde bağışıklık sisteminin gerekli egzersizleri yapmaması nedeniyle geçmişte sıkça gördüğümüz soğuk algınlığı gibi hastalıkların bu dönem daha abartılı bulgularla ve daha uzun yaşandığını görüyoruz" diye konuştu.

“Bu dönemde Covid-19'u, diğer çocukluk çağı viral solunum yolu enfeksiyonlarından ayırmak güç”diye uyaran Yılmaz, "Aileler, 'Acaba çocuğum Covid-19 mu?' diye sorular sormaya başladı. Omicron gibi yeni varyantların hayatımıza girmesiyle ebeveynlerin soru işaretleri fazlalaştı. Omicron ve önceki varyantlar sonrası, Covid-19 belirtileri bir miktar değişti. Eskiden gördüğümüz ateş, öksürük, alt solunum yolu enfeksiyonuna ait belirtilerin yanında çocuklar artık boğaz ağrısı, hafif ateş, burun akıntısı veya tıkanıklığı, öksürük ve halsizlik yakınmalarıyla gelir. Özellikle çocuklarda burun akıntısı, boğaz ve baş ağrısı, halsizlik, öksürük yakınmaları varsa önemsenmeli ve hekim muayenesine başvurulmalıdır. Covid-19 testi negatif bile çıksa hasta çocuklar okula gönderilmemelidir" şeklinde konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Alper
22.11.2022 11:40
Nasıl göndermeyelim? Oğlum geçen yıl anaokuluna gidiyordu ve tüm okul boyunca hasta oldu. İlk zamanlar diğer çocuklara geçmesin diye göndermiyorduk ama yine de gittiğinin ertesi günü hastalanıyordu.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
2
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
3
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
4
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
5
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
6
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
7
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿O çocukların testi negatif bile çıksa okula göndermeyin
﻿O çocukların testi negatif bile çıksa okula göndermeyin
﻿O çocukların testi negatif bile çıksa okula göndermeyin
﻿MSB duyurdu! Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı
﻿MSB duyurdu! Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı
﻿MSB duyurdu! Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı
﻿Levent Göktaş’ın cezası ev hapsine çevrildi
﻿Levent Göktaş’ın cezası ev hapsine çevrildi
﻿Levent Göktaş’ın cezası ev hapsine çevrildi
﻿Suudi Arabistan ve BAE'den "petrol" yalanlaması
﻿Suudi Arabistan ve BAE'den
﻿Suudi Arabistan ve BAE'den "petrol" yalanlaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.