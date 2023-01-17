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Rıza Çalımbay Uğur Çiftçi hakkında açıklamalarda bulundu

Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 18:38
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O da bunun farkında: Rıza Çalımbay transfer açıklaması yaptı

Rıza Çalımbay Uğur Çiftçi hakkında açıklamalarda bulundu
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, çeyrek finale yükseldi.

 

Kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay, mücadele sonrası A Spor'a konuştu.

Çalımbay, Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a olası transferi hakkında açıklama yaptı. ,

Emre Taşdemir'in gelmeden Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a gitme şansı olma şansının olmadığını ve Uğur Çiftçi'nin de bunun farkında olduğunu vurguladı.

UĞUR DA BUNUN FARKINDA

"Uğur bana da söyledi yönetimle de görüştü. Gitmek istiyor. Hedeflerinden birisi büyük takımlarda oynamak. Bence önünü açmak doğru bir şey. Ama Emre Taşdemir gelmeden Uğur'u verme şansımız yok. Mümkün değil. Uğur da bunun farkında. Uğur, istekli, arzulu benim gibi Sivaslı. Onun için gitmek kolay değil ama kariyeri açısından çok önemli. Büyük bir takıma gidiyor, muhteşem bir taraftarı olan kulübe gidiyor. Sonuçta üç büyüklerden bir tanesi. Ama şu anda net bir şey yok. Eğer Emre bize gelirse ondan sonra büyük bir ihtimalle anlaşılır."

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