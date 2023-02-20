Ece Erken Taha Duymaz'ın mesajını paylaştı. O detay yürek burktu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma yol açarken enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Depremin en çok etkilediği yerlerden biri olan Hatay'da ise ölüm haberleri art arda geldi.

Çektiği yemek videolarıyla tanınan Hatay'da yaşayan fenomen Taha Duymaz ve kardeşi de enkaz altında kaldı. Günlerdir bir mucizenin beklendiği 19 yaşındaki Duymaz ve kardeşinden önceki gün acı haber geldi.

12 gündür enkaz altında olan Taha Duymaz'ın kız kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı. Taha Duymaz'ın vefatının ardından Instagram üzerinden kendisine attığı mesajları paylaşan Ece Erkenduyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Taha'nın "Abla seni çok seviyorum. Keşke cevap versen" mesajına "Canım selamlar" diyerek karşılık verdiği ekran görüntüsünü paylaştı. Erken "Ne kadar güzel yürekli bir çocukmuş. Mekanın cennet olsun, yattığın yer incitmesin ablacım" notunu düştü.

Erken'in paylaştığı ikinci karede ise Taha Duymaz'ın "Evimiz yıkılmadan önce o kadar izlerdim ki tam da kahvaltı saatinde ablam" sözleri Erken de dahil okuyanlarını yüreğini burktu.