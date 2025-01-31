O dizinin de fişi çekildi! Final tarihi belli oldu

Sandık Kokusu dizisinin final tarihi de belli oldu. Altan Dönmez'in yönettiği, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizi için karar verildi.

FİNAL TARİHİ KESİNLEŞTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu hafta 43. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizinin büyük finali 50. bölümünde yapılacak. Yeni bir değişiklik olmazsa dizi 19 Mart’ta ekran macerasını noktalayacak.

43. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin 43. bölümü Bora’nın Karsu’ya sürpriz evlilik teklifiyle başladı. Karsu, sevinçle kabul etti ve sevdiği adamla evlenmenin mutluluğunu doyasıya yaşadı.