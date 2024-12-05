O dizinin de fişi çekildi! Kanal D’den final kararı geldi

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
O dizinin de fişi çekildi! Kanal D’den final kararı geldi

Kanal D ekranlarında yayımlanan ve izleyicisi tarafından merakla izlenen Yalan dizisine dair final olacağı dedikoduları doğru çıktı. Kanal D diziyi yayından kaldırma kararı aldı.

Peş peşe gelen final haberlerine bir yenisi daha eklendi. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Yalan dizisinin de fişi çekildi.

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Birsen Altuntaş’ın haberine göre Yalan dizisi ekran macerasını 30. Bölümde sonlandıracak.

YALAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersiz. Melike’yi bekleyen yalnız yalanlar değil, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymakta. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal’la yakınlık kurabilmek için verir.

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