O golü ben de atardım diyen taraftara hayatının dersini verdiler

Cengiz Ünder'in Roma'da forma giydiği dönemde bir taraftarın "Parma’ya o golü ben de atarım" sözleri sonrası yaşananlar yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Ali Öncü KAYNAK: Haber Merkezi
O golü ben de atardım diyen taraftara hayatının dersini verdiler

2018 - 2019 sezonunda Roma’nın Parma’ya konuk olduğu ve 2-0 kazandığı karşılaşmada Cengiz Ünder’in attığı gol için sosyal medyadan “Parma’ya o golü ben de atarım” yorumu yapan taraftara, bu şansı deneme fırsatı verildi.

Roma, sosyal medya hesabından paylaştığı maç görüntülerinin altına bir taraftarın “Parma’ya o golü ben de atarım” yorumu üzerine taraftara ulaştı.

Marco Nicolai isimli taraftara aynı pozisyonda gol atmayı üç kez deneme fırsatı veren Roma, pozisyonun hikayesini sosyal medya hesaplarından da tüm dünyayla paylaştı.

3 KEZ DENEDİ

"O golü ben de atarım" diyen taraftar Roma stadına kulüp tarafından getirildi. Roma forması giydirilen Nicolai ilk denemesinde yere düştü. Nicolai diğer iki denemede de başarılı olamadı.

Daha sonra Cengiz Ünder'le de bir araya gelen Nicolai kendisine verilen formayı Cengiz Ünder'e imzalattı.

Sosyal medyada o video yeniden gündem oldu.

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