O gülen yüzü solacak! Mehmet Büyükekşi bitti

Türk futbolunu krizlere sürüklerken aldırmayan ve istifa çağrılarına yönetimiyle birlikte direnen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin devri kapanıyor.

Büyükekşi'ye siyasi desteğin de kesildiği ileri sürülürken, AK Parti'de futboldaki başarısızlığın yerel seçim sonuçlarını olumsuz etkileyen etkenlerden biri olarak kabul edildiği belirtildi.

Büyükekşi'nin 3 yıl daha süresi bulunuyor. Ancak en kısa sürede affını isteyeceği ileri sürüldü. Süper Lig'de sezonun bitmesiyle birlikte olağanüstü kongre için düğmeye basılacağı bildirildi.

Büyükekşi'nin yerine TFF başkanı olmak için kulislerde dolaşan isimler ise şunlar:

Mahmut Özgener, Ahmet Nur Çebi, Cemil Kazancı, Burak Elmas ve Göksel Gümüşdağ.