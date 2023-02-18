Deniz Zeyrek canlı yayında çok kızdı: O hareketi bana yapsa elini kırardım

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sık sık tartışmalarla gündeme gelen Kahramanmaraş Başkanı Hayrettin Görür bu kez de korumalarıyla gündeme geldi.

Hayrettin Görür’ün koruması deprem bölgesinde görevini yapmaya çalışan ve büyük felaketin merkez noktalarından Ebrar Sitesine ilişkin başkana soru sormaya çalışan Fox TV’nin kadın muhabirinin elini tutarak soru sormasına engel oldu.

DENİZ ZEYREK: BANA YAPSA ELİNİ KIRARDIM

Skandal olay büyük tartışmalara neden olurken, gazeteci Deniz Zeyrek de Fox TV canlı yayında olaya tepki gösterdi.

Deniz Zeyrek, "İyi ki bana denk gelmedi. Bana böyle bir şey yapsa elini kırardım" dedi.

Kendisinin bölgede böyle bir sorun yaşamadığını bakanlarla görüşebildiğini dile getiren Deniz Zeyrek, "Belediye Başkanının koruması gibi tiplerin" genelde bu tarz davranışlarda bulunduğunu dile getirirken, "Onlar kendilerini iyi bilir" ifadelerini kullandı.